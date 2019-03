Vrachtwagen ramt doorgang aan Sas van Idegem: brug tijdelijk afgesloten Frank Eeckhout

09u13 11 Geraardsbergen Een vrachtwagen is wonesdagmorgen tegen de doorgang aan het Sas van Idegem gebotst. Omdat de stalen constructie dreigde te vallen, werd de brug over de Dender tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Automobilisten en fietsers die deze morgen van Idegem naar Grimminge of Onkerzele wilden rijden via De Dijk kwamen ter hoogte van het Sas van Idegem voor een afgesloten brug te staan. Een vrachtwagen had daar omstreeks 7.30 uur de stalen constructie aangereden. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. Verkeersborden op en naast de constructie geven nochtans duidelijk aan dat de maximum hoogte 3,40 meter is. Brandweerposten Geraardsbergen en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de constructie terug in de grond te verankeren. Daardoor was de doorgang over de Dender een hele tijd afgesloten voor alle verkeer.