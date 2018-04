Vrachtwagen in gracht 09 april 2018

02u28 0

Ter hoogte van Doe-het-zelfzaak Van Der Scheuren langs de Aalstsesteenweg in Idegem is vrijdagavond omstreeks 23 uur een vrachtwagen om onduidelijke redenen uit de bocht gegaan en in de gracht beland. De klap was zwaar en de vrachtwagen liep onherstelbare schade op. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Omdat er nogal wat smurrie op de weg belandde, werd brandweerpost Geraardsbergen opgeroepen om de weg schoon te maken. (KMJ)