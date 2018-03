Voordracht over darmflora 15 maart 2018

Volkstuinen Geraardsbergen organiseert morgen een voordracht over darmflora in het Arjaantheater. Professor dr. Danny De Looze, maag- en darmspecialist in UZ Gent, geeft er meer uitleg over de rol van darmflora in gezondheid en ziekte. de deuren gaan open om 19 uur. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop, 7 euro aan de kassa. (FEL)