Volksdorp op Markt, Vesten en Kapelmuur tijdens Ronde van Vlaanderen Frank Eeckhout

04 april 2019

Met een volksdorp op de Markt, de Vesten en de Kapelmuur laat M & V Sportevents de doortocht van de Ronde van Vlaanderen zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. “De live-uitzending van de koers op een groot scherm, drank- en eetstanden, muzikale animatie en een afterparty met dj moeten aan de inwoners van Geraardsbergen en daarbuiten een wielergekke dag bezorgen”, belooft Vincent Deleenheer.

“Naast het volksfeest, bieden we een VIP-formule aan. In de voormiddag krijg je in domein De Gavers een luxe-brunch met eten en drinken à volonté voorgeschoteld, alsook een live voorbeschouwing op grote tv-schermen. Daarna gaat het met een shuttlebus richting volksdorp op de Vesten. Daar maak je live de passage mee van de koers voor elite vrouwen en mannen en kun je de rest van de koers volgen op een groot scherm. Na een toffe afterparty brengt de shuttlebus je terug. Een ideale manier om in gezelschap de Ronde te beleven van op de eerste rij”, meent Vincent De Leenheer.