Volderstraat één maand afgesloten voor verkeer Frank Eeckhout

28 november 2018

16u22 3 Geraardsbergen De Volderstraat tussen Geraardsbergen en Onkerzele is tot 21 december afgesloten voor het verkeer.

Aquafin voert er rioleringswerken uit tussen de huisnummers 119 en 133. Het gewoon verkeer wordt omgeleid via de Onkerzelestraat en Botermelkstraat, fietsers via het Denderpad en zwaar verkeer via de Astridlaan.