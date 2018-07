Vlaams Feest schuift voor Belgisch elftal 04 juli 2018

De culturele raad van de stad Geraardsbergen annuleren de geplande viering voor de Vlaamse feestdag op vrijdagavond 6 juli. "Aangezien de Rode Duivels op hetzelfde moment hun wk-wedstrijd tegen Brazilië spelen, zien we ons genoodzaakt de Vlaanderen Feestviering in de Sint-Bartholomeuskerk uit te stellen", luidt het. Aangezien alternatieve momenten of locaties de komende dagen niet voorradig zijn, werd nog geen nieuwe datum geprikt. (FEL/KMJ)