Vijf woningen getroffen door zware brand in centrum Geraardsbergen Frank Eeckhout

09 november 2018

18u16 22 Geraardsbergen Een zware brand in de Gaffelstraat in het centrum van Geraardsbergen heeft vier woningen in de as gelegd. Een vijfde woning liep rookschade op. Het is al de tweede zware brand in enkele weken tijd in het centrum, waarbij meerdere woningen in de vlammen opgingen.

Vier rijhuizen onbewoonbaar, een vijfde woning met rookschade. Dat is de balans van een zware brand vrijdagnamiddag in het centrum van Geraardsbergen. “Gelukkig was er amper wind of de schade had nog groter kunnen zijn", zegt burgemeester Guido De Padt. De burgervader kwam ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen. “In het Technisch Instituut Sint-Jozef (TISJ) werd de turnzaal al ingericht om de slachtoffers op te vangen. Dat blijkt niet nodig, want iedereen kan bij familie terecht. Twee van de getroffen huizen waren trouwens niet bewoond.”

De brand ging gepaard met zware rookontwikkeling. “In het nabijgelegen TISJ werden preventief enkele klassen ontruimd. De luchtwegen van een paar leerlingen werden immers geprikkeld door de rook. Maar daar bleef het ook bij. Een team artsen en verplegers van het ziekenhuis was trouwens de hele tijd aanwezig voor het geval mensen bevangen raakten door de rook", geeft De Padt nog mee.

De brandweer had de handen vol om het vuur onder controle te krijgen. “Bij aankomst sloegen de vlammen al uit de ramen. Samen met de brandweerkorpsen van Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en Aalst hebben we de brand bestreden. Omdat de vuurhaard zich achter de rijhuizen bevond, zijn we met onze ladder tot over de daken gegaan. Omstreeks 16.30 uur was de brand onder controle. Oorzaak van de brand was een oververhitte frietketel", vertelt brandweerkapitein Bart Vandesande van post Geraardsbergen. Daarmee was de kous voor de brandweermannen echter nog niet af. “Het nablussen zal nog enkele uren duren. Daarna moeten we de daken nog afdekken met een zeil. We zijn hier dus nog even bezig", geeft Vandesande nog mee.

Willy, één van de getroffen bewoners, vertelt hoe groot de schade is aan zijn woning. “Het plat dak aan de achterkant van mijn woning is volledig weg. Ook de keuken is helemaal vernield", zucht de man. De bewoners van de vijfde woning hebben meer geluk. Zij hebben enkel rookschade. “Een leraar haalde mij uit de les om te zeggen dat er brand was in onze straat. Gelukkig kon de brandweer ons huis vrijwaren. Toch raadde de brandweer mij en mijn vader aan om onze woning te verlaten. Mijn hamster heb ik veilig opgeborgen in het tuinhuis en wij wachten nu tot de rook is verdwenen", zegt Matthias.

Door de brand bleef de Gaffelstraat urenlang afgesloten voor alle verkeer.