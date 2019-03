VIDEO - Professionele cannabisplantage met meer dan 1.000 planten ontmanteld Frank Eeckhout

20 maart 2019

16u08 1 Geraardsbergen In de Hoge Buizemontstraat in Geraardsbergen heeft de politie Geraardsbergen/Lierde dinsdagavond een professionele cannabisplantage met meer dan 1.000 planten ontdekt. Twee personen werden opgepakt. In de garage lagen 58 zakken verse potgrond, wat erop wijst dat de kwekers al enkele keren hebben geoogst.

Opschudding dinsdagavond omstreeks 22 uur in de Hoge Buizemontstraat. Twee anonieme wagens van de lokale politie reden er een bestelwagen klem. Volgens getuigen werden de twee inzittenden door de speurders met getrokken wapens aangemaand om uit te stappen. Ze werden in de boeien geslagen en naar het politiecommissariaat gevoerd. Daarna gingen de agenten een paar meter verderop in de straat een woning binnen. Daar troffen ze een professionele cannabisplantage aan met meer dan duizend potten. Bij de ontmanteling van de installatie werden nog een paar achtergebleven zakken met geoogste wiet gevonden.

Spontane staking

Woensdagmorgen werd de Civiele Bescherming om bijstand gevraagd voor het opruimen van de plantage. Die liet enkele uren later weten dat er bij hen een spontane staking was uitgebroken waardoor ze niet naar Geraardsbergen konden komen. Na overleg werden dan maar stadsarbeiders opgetrommeld om de woning leeg te maken. De potten met teelaarde werden afgevoerd in twee vrachtwagens, de zakken potgrond met een aanhangwagen.

Warme scheidingsmuur

Omwonenden denken dat de wietplantage al van voor de zomer operationeel was. “Een aannemer die in een aanpalend huis werken uitvoerde, vertelde deze zomer dat de scheidingsmuur van de tweewoonst opmerkelijk warm aanvoelde. In de omgeving van de woning namen ze soms ook een vreemde geur waar die hen hoofdpijn bezorgde", getuigt een buurtbewoonster. Een man, die een paar huizen verder woont, vertelt ons dat hij bij het passeren van de woning dikwijls een wietgeur had opgemerkt. “Maar niemand wilde mij geloven", zegt hij.

Wie de woning huurt en wanneer de cannabiskwekers naar de woning kwamen, kon niemand ons zeggen. Zelfs de dichtste buurman had niets in de gaten. “Ik heb hier nooit beweging gezien. Omdat de rolluiken en gordijnen steeds gesloten waren, dacht ik zelfs dat de woning leegstond. Enkel dinsdagavond zag ik hier in het donker een bestelwagen staan", vertelt de man.

Met de vangst gaat ook heel wat geld gepaard. Eén plantje is goed voor 36 tot 48 gram wiet en kan tot vijf oogsten per jaar opleveren. Eén wietplantje is goed voor 2.400 euro per jaar. Per oogst leverde dat de kwekers dus 480.000 euro op.