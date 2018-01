Vic De Wachter schittert in 'de Wattman' 02u54 0 Geraardsbergen Muziektheater De Kolonie brengt op vrijdag 19 januari, samen met Vic De Wachter, het diepmenselijk stuk 'de Wattman' naar het Arjaantheater.

Het is 10 mei 1940. Trambestuurder Leon Vermast (Vic De Wachter) krijgt opdracht om in Mortsel psychiatrische patiënten op te halen die een bombardement op hun gesticht overleefden.





De Wattman is een verhaal over hoe één gebeurtenis als een krater kan slaan in iemands bestaan. De tramreis van Leon is een metafoor voor de kleine mens in een wereld die alsmaar krankzinniger lijkt te worden.





Tickets kosten 15 euro en kan je reserveren bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be, op www.de-abdij.be of telefonisch op het nummer 054/43.72.61. (FEL)