Verzamelaar beschuldigd van verboden wapenhandel

G.A. (65) en E.T. (65) uit Geraardsbergen stonden terecht voor verboden wapenhandel en wapenbezit. Bij een huiszoeking vond de politie meer dan honderd wapens bij het koppel, waarvan de vergunningen niet in orde waren. "De vondst was hallucinant", beschreef de procureur. "Overal lagen al dan niet geladen wapens, munitie en wapenonderdelen. Er werden zeven verboden wapens en 105 vergunningsplichtige wapens gevonden." Volgens de procureur verkocht de man de wapens in Frankrijk en maakte hij onklaar gemaakte wapens opnieuw schietklaar. Ze vorderde voor G.A. twee jaar cel met uitstel en een geldboete van 15.000 euro. E.T. riskeert 1.000 euro boete. De advocaat van de beklaagden vond de beschuldiging overdreven. "Mijn cliënt verzamelt al veertig jaar wapens uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hij gaat dus louter om een verzameling." De rechter zal oordelen op 19 januari. (LDO)