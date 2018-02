Vervolgconferentie Kinderarmoede 26 februari 2018

In Woonzorgcentrum De Populier langs de Groteweg in Geraardsbergen vindt op donderdag 8 maart om 20 uur de Vervolgconferentie Kinderarmoede plaats. "Op de rondetafel van november 2016 werden heel wat voorstellen gelanceerd", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V). "Onder impuls van het Huis van het Kind zijn heel wat van die voorstellen in praktijk gebracht. Voor 2018 liggen de budgetten vast, maar de info en voorstellen die worden aangereikt zijn uiterst nuttige info voor de bestuurders, die na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de dienst gaan uitmaken." (FEL)