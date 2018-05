Verschillende grasbranden 14 mei 2018

Het warme weer en mogelijk achteloos weggeworpen sigaretten of glasscherven veroorzaakten de voorbije dagen verschillende beperkte grasbranden. In Herzele moest de brandweer zaterdag rond 15.15 uur naar de Oudendries. Bij aankomst van de brandweer was het vuur er al uit. In Geraardsbergen moest de brandweer woensdagavond en donderdagochtend om dezelfde reden naar het Abdijpark. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een gelijkaardige brand aan de Lorreinestraat geblust. (KMJ)