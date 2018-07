Verschillende grasbranden door droogte 03 juli 2018

De extreme droogte zorgde de voorbije dagen op verschillende plaatsen voor grasbranden. Brandweerpost Geraardsbergen bluste zondagmiddag een brandje langs Brambroek in Ophasselt. Iets voor 3 uur 's morgens was er - gelukkig loos - alarm voor een gelijkaardige brand langs Steenweg in Sint-Maria-Lierde en maandagmiddag haastten de pompiers zich omstreeks 13.30 uur naar de Pijlekaarstraat in Schendelbeke. Aangezien een achteloos weggeworpen blikje of flesje door de breking van het zonlicht brand kan veroorzaken, blijft voorzichtigheid geboden. (KMJ)