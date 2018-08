Verpleger met 1,75 promille achter stuur Redactie

29 augustus 2018

18u29 0

Een zelfstandig verpleger uit Geraardsbergen kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod opgelegd nadat hij met 1,75 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. "Mijn cliënt was op 24 december vorig jaar enkele pintjes gaan drinken, terwijl zijn vrouw bezig was met de kerstkalkoen", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Helaas is hij nog in de wagen gestatp. Hij is zeker geen gewoontedrinker. Dat blijkt ook uit zijn blanco strafregister."