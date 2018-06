Verpleegsterschool in Hunnegem 13 juni 2018

In de gebouwen van de voormalige priorij Hunnegem start op 3 september een opleiding voor HBO5 verpleegkundige. De initiatiefnemer is het Sint-Augustinusinstituut uit Aalst.





De voormalige priorij Hunnegem wordt vanaf 2012 uitgebouwd tot een eigentijds socio-cultureel centrum. In de gebouwen zijn diverse diensten van de Zorggroep Eclips gehuisvest: de Thuisverpleging Hunnegem, het Dagverzorgingscentrum Hunnegem en een diëtiste. Daarnaast is Leerpunt er gevestigd. De voormalige Romaanse kerk en de Paxzaal werden ingericht als het museum HUGE. Dat aanbod wordt vanaf 3 september uitgebreid met een opleiding HBO5 verpleegkundige. Deze innovatieve praktijkgerichte zorgopleiding wordt ingericht door het Sint-Augustinusinstituut uit Aalst. (FEL)