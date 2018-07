Verkeersdrempel wellicht oorzaak dodelijke val 03 juli 2018

02u51 0 Geraardsbergen De stad Geraardsbergen haalt uit voorzorg de verkeersremmer op de scheiding van Waaienberg en de Duitsenbroekstraat in Goeferdinge weg. Vrijdagavond maakte een 66-jarige fietser daar een dodelijke val.

Dat de kleine drempel geen evidentie is voor (motor)fietsen is duidelijk. De drempel is bruusk en langszij kan je bijna niet. "Zonder vooruit te willen lopen op de conclusies van het gerechtelijke onderzoek menen we op basis van getuigen dat de fietser inderdaad viel toen hij naar beneden over die verkeersremmer reed", vertelt schepen van Openbare Werken Rurik Van Landuyt (Open Vld). Ondanks het ontbreken van eerdere ongevallen haalt de stad daarom uit voorzorg deze snelheidsdrempel weg. "Niet om sporen weg te halen, want de politie deed uitvoerig onderzoek. Wel omdat naar aanleiding van dit spijtige ongeval heel wat mensen uit de wijk de noodzaak van deze verkeersremmer - die al meer dan tien jaar zonder problemen aanwezig is - in vraag stelden en omdat het snelheidsregime in de straat intussen beperkt is tot 30 km/u."





Hoe de man precies ten val kwam, is niet helemaal duidelijk. De piste dat de fietser onwel werd en daardoor ten val kwam, wordt wel weerlegd. "Omdat alle elementen wijzen op een spijtig ongeval kwam geen verkeersdeskundige ter plaatse", aldus persmagistrate Annelies Verstraete. (KMJ)