Verenigingen houden benefiet voor slachtoffers woningbrand

De Zandbergse verenigingen houden een benefiet voor de slachtoffers van de woningbrand eind november vorig jaar in hun dorp. Deze brand maakte een gezin met twee kinderen dakloos. Snel na de brand kwam in het dorp een hulpactie op gang voor het inzamelen van kledij en speelgoed. Daar bleef het niet bij, want enkele plaatselijke verenigingen richtten Solidair Zandbergen op. Op zaterdag 27 januari organiseren zij een benefiet zaal Tom Dooley ten voordele van de slachtoffers van de woningbrand. Vanaf 11.30 uur kan iedereen er terecht voor gebakken balletjes en pensen. Vrijwilligers trekken de komende dagen de straat op om kaarten te verkopen. Die kunnen ook besteld worden via dorpsraad.zandbergen@gmail.com. De deelnemende verenigingen zijn buurtcomité Bovenkasseifeesten, Dorpsraad Zandbergen, Feestcomité Loeist, Femma Zandbergen, school Klim Op en het Oudercomité en de Sint-Lutgardisschool. (FEL)