Verbond tussen Il Muro di Ca’ delPoggio, Mûr-de-Bretagne en Muur van Geraardsbergen Frank Eeckhout

17 juli 2018

12u50 1

In het Franse Guerlédan hebben de burgemeester van Guerlédan, Geraardsbergen en San Pietro di Feletto een uniek Muurverbond onderschreven waarin de Italiaanse Il Muro di Ca’ delPoggio, de Franse Muur van Mûr-de-Bretagne en de Muur van Geraardsbergen centraal staan. "Met het bekrachtigen van dit ‘Muurverbond’ engageren de drie steden zich tot het organiseren van toekomstige driestedenprojecten waarvoor een werkgroep zal worden opgericht. Deze werkgroep zal bestaan uit afgevaardigden van instellingen, organisaties en verenigingen werkzaam op toeristisch-cultureel en sportief vlak, zoals vermeld in de overeenkomsten. Jaarlijks wordt eenmaal samengekomen, afwisselend in de drie landen, om de gemeenschappelijke acties te bespreken en te promoten", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld)