Veilig fietsen met Kwb 11 april 2018

Kwb Nederboelare organiseert op maandag16 april om 20 uur, samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, een info-avond rond het thema "veilig op een veilige fiets" in zaal De Reep. Tijdens deze activiteit worden fietsers duidelijk geïnformeerd over de verkeersregels die hen aanbelangen en wat veilig fietsen en een veilige fiets juist inhouden. De infoavond start met een korte quiz waarmee de kennis van de verkeersregels getest wordt. De toegang is gratis. (FEL)