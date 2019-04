Veel volk op legendarische Muur voor Ronde van Vlaanderen Claudia Van den Houte

07 april 2019

16u25 13 Geraardsbergen Een massa toeschouwers is zondag afgezakt naar de legendarische Muur van Geraardsbergen voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen.

De Muur is sinds 2017 terug in de Ronde van Vlaanderen, nadat de bekende helling enkele jaren verdween uit het parcours. Dat de Muur nog steeds een monument is in de wielerwereld, bleek zondag nog maar eens uit het grote aantal wielerliefhebbers die er zich hadden verzameld. Ook het mooie lenteweer speelde daarbij een belangrijke rol. Eén van de vele toeschouwers op de Muur was de Geraardsbergse zanger Jimmy Colman: “Heel tof om de Ronde nog eens mee te maken vanop de Muur”, vertelt Colman. “Het was al sinds mijn kindertijd geleden dat ik op de Muur stond om naar de Ronde te kijken. De sfeer is zalig, het is prachtig weer en de mensen zijn enthousiast: het kan niet beter. Ik vind het nog steeds spijtig dat we zo ver van de eindmeet in het parcours zitten, maar het belangrijkste is dat de Muur opnieuw deel uitmaakt van de Ronde. Dit is een hoogdag voor Geraardsbergen.”

