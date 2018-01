Vakantie goed ingezet: rijverbod en boete 02u50 0

K. S. (30) uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 21 juli vorig jaar onder invloed van speed achter het stuur werd betrapt. "Om mijn vakantie goed in te zetten, was ik met vrienden op uitstap geweest", schetste de man de omstandigheden. De politierechter legde hem een boete van 800 euro en 21 dagen rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in een geneeskundig onderzoek. "Dit om er zeker van te zijn dat je nu drugsvrij bent", motiveerde de politierechter.





(TVR)