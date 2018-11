Unieke tentoonstelling van stadskeuren in Infokantoor Visit Geraardsbergen Frank Eeckhout

12u31 1 Geraardsbergen In Infokantoor Visit Geraardsbergen loopt in het weekend van 23, 24 en 25 november een unieke tentoonstelling van oude stadskeuren.

In 1068 kreeg Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad rechten die vastgelegd werden in de beroemde stadskeure door Boudewijn VI. Zijn opvolgers Filips van de Elzas en Gwijde van Dampierre hebben deze rechten altijd bevestigd met een nieuwe keure. “Helaas zijn deze keuren verloren gegaan. De oudste nog bestaande oorkonden dateren van de 14de eeuw. Het Algemeen Rijksarchief van Brussel bezit nog een kopie op perkament. Hierop staat de integrale tekst van het vidimus van graaf Gwijde van Dampierre. Ook het Rijksarchief in Gent heeft nog enkele mooie kopieën. De mooiste keure op perkament is een vidimus afgeleverd op 1 september 1477 door Rasso vander Schueren, abt van de Sint-Adriaansabdij. Ook de stukken uit het Oud stadsarchief van Geraardsbergen, vroeger in Ronse, zijn in Gent te vinden. Tijdens het weekend van 23, 24 en 25 november komen deze oorkonden eenmalig naar Geraardsbergen. Ze worden drie dagen lang tentoongesteld in Infokantoor Visit Geraardsbergen tussen 10 en 17 uur", laat Tine Van Trimpont weten.