Unieke integratieprojecten voor anderstaligen in Geraardsbergen Frank Eeckhout

08 december 2018

14u02 0 Geraardsbergen Het volwassenenonderwijs Kisp Geraardsbergen werkt drie unieke integratieprojecten uit voor anderstaligen. “Hierbij staat ontmoeting tussen nieuwkomers en Nederlandstalige stadsgenoten centraal. Via samenwerkingen met stadsdiensten, verenigingen en vrijwilligers bieden we maatwerk aan en spelen we in op de specifieke noden van onze anderstalige volwassenen", zegt coördinator Nele De Winde.

De buitenschoolse activiteiten gaan van taalstages en praattafels tot wandelingen door de stad. “Ook dit schooljaar kunnen anderstaligen zich inschrijven voor een taalstage van 40 lesuren. Ze lopen stage van februari tot juni en krijgen tegelijk ook een intensieve taalbegeleiding en aangepaste logopedie. Studenten kunnen langskomen op een verplicht infomoment en vervolgens inschrijven op dinsdag 11 december vanaf 20.30 uur de Kleine Karmelietenstraat 3", vertelt Nele De Winde.

In een tweede integratieproject gaan anderstaligen samen met Nederlandstaligen aan tafel zitten. “Mensen krijgen de gelegenheid om hun gesprek te voeren in de woonkamer of aan de keukentafel. Op deze manier vergroot het sociaal netwerk van onze cursisten via taal, communicatie en vriendschap. De deelnemers worden echte taalvrienden. Een reeks praattafels duurt elf weken. Deze praattafels starten op 5 februari en inschrijven kan vanaf januari", gaat De Winde verder.

Tenslotte zijn er ook wandelingen door de stad. “We gaan 11 weken na elkaar een namiddag op stap in onze stad. De cursisten krijgen een overzicht van het verenigingsleven in Geraardsbergen. Ze leren op een laagdrempelige manier contacten leggen met stadsgenoten. Ze luisteren naar een vrijwilliger of medewerker van een vereniging, stellen gerichte vragen en uiten hun behoeften en ideeën als inwoner van de stad. De eerste wandeling vindt plaats op 19 februari. Ook hiervoor kan je vanaf januari inschrijven", besluit De Winde.