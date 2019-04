Tweedehandsbeurs bij Gezinsbond Ophasselt Frank Eeckhout

01 april 2019

17u54 0 Geraardsbergen Gezinsbond Ophasselt organiseert op zondag 7 april van 13.30 tot 16 uur een tweedehandsbeurs in zaal De Kat op Brambroek in Ophasselt.

De gezinsbond verhuurt tafels en elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen stand. Je kan er baby- en kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, sportartikelen, fietsen en games te koop aanbieden. Een standplaats kost 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Inschrijven kan op het nummer 0495/52.38.71 of via mail naar gezinsbondophasselt@outlook.be.