Tweede openingsweekend museum HUGE 13 juni 2018

Wegens groot succes komt er op 22, 23 en 24 juni een tweede openingsweekend in HUGE, het nieuwe Museum Hunnegem-Geraarsbergen. Bij die gelegenheid wordt het nieuwe Hunnegembier voorgesteld: een witbier met een lichte citroensmaak. Het bier is arm aan gluten en krijgt dankzij de citroen, de honing en de citrushop een lichte citroensmaak. Het alcoholgehalte bedraagt vijf procent. Het nieuwe museum, dat is ingericht in de Romaanse kerk en de Paxzaal, brengt een nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en de stad Geraardsbergen. (FEL)