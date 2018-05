Twee jaar rijverbod na ritje naar dokter 26 mei 2018

J.D. (40) uit Geraardsbergen is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, een boete van 4.000 euro en twee jaar rijverbod nadat hij achter het stuur werd betrapt op het moment dat zijn rijbewijs was ingetrokken. Een zware straf, maar de man is dan ook geen onbekende voor het gerecht. "Hij heeft een zeer uitgebreid strafregister", merkte de procureur op. "Een zware straf is hier dan ook op zijn plaats" De advocaat van de man liet weten dat zijn cliënt zich niet goed voelde en enkel achter het stuur is gekropen om naar de dokter te rijden. Op enige mildheid kon hij echter niet meer rekenen. (TVR)