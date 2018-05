Twee horecazaken krijgen aanmoedigingspremie voor toegankelijkheid 04 mei 2018

02u43 0 Geraardsbergen Café The Preacher op de Markt en wijnbar Picolit in de Gasthuisstraat krijgen van het stadsbestuur een aanmoedigingspremie omdat ze hun handelszaak toegankelijk maakten voor senioren, gezinnen en rolstoelgebruikers.

"We installeerden een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers", licht Griet De Moyer, zaakvoerster van The Preacher, toe. "We vinden het heel belangrijk dat onze zaak toegankelijk is voor iedereen. Centraal gelegen, in het hart van de stad, hebben we een heel divers cliënteel. We vinden dit een troef."





Ook wijnbar Picolit deed een beroep op de premie. Daar werd de inkomdeur verbreed, zodat de zaak ook toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers. De subsidie dekt de helft van de gemaakte kosten met een maximum van 1.250 euro. "We willen handelszaken een duwtje in de rug geven om inspanningen te doen die de toegankelijkheid bevorderen", zegt schepen voor Gelijke Kansen Fernand van Trimpont. "Senioren, gezinnen en rolstoelgebruikers kunnen op deze manier volwaardig deelnemen aan het sociale leven."





