Tourkaravaan over Muur en Bosberg (en stad betaalt hiervoor... 0 euro) INTENSIEF LOBBYWERK WERPT VRUCHTEN AF

Geraardsbergen De Muur van Geraardsbergen en de Bosberg maken zich op voor een passage van de Tour de France. Vandaag volgt de bevestiging, maar het nieuws lekte gisterenavond al uit. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) bevestigt noch ontkent het nieuws. "Maar als het effectief waar is, heeft ons lobbywerk vruchten afgeworpen", reageert De Padt. Geraardsbergen betaalt nul euro voor deze doortocht.

Brussel is volgend jaar de startplaats van de Ronde van Frankrijk. Het grootste wielercircus ter wereld blijft op zaterdag 6 en zondag 7 juli hangen in ons land. Op zaterdag krijgen de renners een rit in lijn van 192 kilometer voorgeschoteld. Na de start in Brussel gaat het via Molenbeek en Anderlecht en meer dan waarschijnlijk ook Ninove, richting Geraardsbergen. De eerste helling die het peloton voor de wielen geschoven krijgt, is de Muur van Geraardsbergen. Daarna staat de Bosberg op het menu en trekt de Tourkaravaan de taalgrens over richting Charleroi. De eindmeet van de eerste rit wordt getrokken voor het koninklijk paleis in Laken. In 2004 was de Tour een laatste keer te gast in Geraardsbergen, maar toen werd enkel De Vesten beklommen. Ook daarvoor passeerde de Ronde van Frankrijk al enkele keren door de Oudenbergstad, maar de Muur werd nooit in het parcours opgenomen.





Lobbywerk

Dat de Tour de France naar Geraardsbergen komt en over de Muur trekt, hebben de wielerfans te danken aan het vele lobbywerk van het stadsbestuur. Toch behoedt burgemeester Guido De Padt zich voor enige euforie. "Ik word morgen (vandaag) verwacht op de persvoorstelling van de ritten in België. Dat ik hiervoor uitgenodigd ben, laat uiteraard het beste verhopen. Toch hou ik mij aan de gemaakte afspraken met de organisatie om niet voor mijn beurt te communiceren. Zij geven morgen (vandaag) het parcours vrij", zegt De Padt.





Sociale aspect

Dat lobbywerk is dus niet tevergeefs geweest en werpt nu zijn vruchten af. De eerste contacten dateren al uit 2015. "We trokken toen met een delegatie naar de Tourstart in Antwerpen. Daar hebben we aan de organisatie kenbaar gemaakt dat we kandidaat waren om de Tourkaravaan te ontvangen bij een volgende passage door België. Enkele weken later bedankte Tourbaas Christian Prudhomme ons voor de interesse. We trokken ook nog naar Parijs waar we een onderhoud hadden met de Tourbaas. Vorige maand dienden we nog een lijvig dossier in met alle randactiviteiten. De organisatie hecht niet alleen aan het sportieve belang, maar ook aan het sociale aspect. Daarom hebben we in ons voorstel ook de kinderen en het milieu betrokken bij een eventuele passage. Het werd ons snel duidelijk dat het Tourgebeuren toegankelijk moest zijn voor iedereen. Daarom hebben we in ons voorstel ook afgezien van een eventueel vipgebeuren. En dat de organisatie voor een passage geen geld vraagt, is uiteraard ook mooi meegenomen", besluit De Padt.