Totally 90's-feestje in De Doos 13 februari 2018

02u54 0 Geraardsbergen De aftrap van de Totally 90's tournee wordt op zaterdag 17 februari gegeven in evenementenhal De Doos in provinciaal domein De Gavers in Onkerzele.

"De vernieuwde party gaat dit jaar op tournee langs een tiental feestlocaties in Vlaanderen. Ook op het festival Dance D-Vision in Zottegem heeft Totally 90's ieder jaar een eigen podium. Naast topdj's als Pat Krimson, DJ Wout, Jan Vervloet, Bart Reeves, Peter Hoogland en Jay Baker verwelkomen we op onze party's met 2 Brothers on the 4th Floor ook een dansact die in de jaren 90 wereldwijd succes had", laat organisator Koen Van der Heyden weten.





Voor meer info en tickets kan je terecht op www.totally90s.be.





(FEL)