Tot februari verkeershinder door werken aan Edingseweg (N495) in Viane

Frank Eeckhout

14 november 2018

12u18 1 Geraardsbergen Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ios gestart met de heraanleg van de Edingseweg (N495) vlakbij het Vianeplein in Viane. Tijdens de werken zal het plaatselijk verkeer de werfzone kunnen passeren via tijdelijk verkeerslichten. De werken aan de duren tot februari 2019.

De heraanleg van Vianeplein gebeurt in opdracht van de stad Geraardsbergen. Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit nu aan met de grondige heraanleg van de Edingseweg (N495), die langs het Vianeplein loopt. “Er komt een nieuwe fundering, een nieuwe grond- en toplaag in asfalt. Ook de voetpaden worden vernieuwd", laat communicatieverantwoordelijke Sylvie Syryn weten.

Tijdens de werken kan het plaatselijk verkeer de werfzone passeren. Dat wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten. Doorgaand verkeer rijdt om via Herne (N255) en Galmaarden (N272) in de beide richtingen. Vanaf 10 januari gaat de Edingseweg helemaal dicht voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers zullen wel gedurende de volledige duur van de werken langs de werfzone kunnen blijven passeren.

Ondertussen wordt ook de schoolomgeving in de Akrenstraat veiliger gemaakt. “Bij de opmaak van onze schoolroutekaart werd het schooltje in Viane aangestipt als een van de zwarte punten in onze stad. Het heeft wat langer geduurd dan verhoopt, maar uiteindelijk wordt dat knelpunt dan toch weggewerkt”, zegt schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont.

Alle info over deze werken is te vinden op www.wegenenverkeer.be/Geraardsbergen