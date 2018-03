Tot 10.000 euro voor renovatie woningen kansarmen 09 maart 2018

02u42 0 Geraardsbergen Het Investeringsfonds Kinneke Baba van OCMW Geraardsbergen geeft eigenaars van woningen tot 10.000 euro om de woonkwaliteit van de gezinnen in armoede te verbeteren. Zij krijgen ook een professionele ondersteuning en kunnen een beroep doen op een renteloze lening", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).

De hoeksteen van de armoede in Geraardsbergen is de slechte woonkwaliteit. Het OCMW wil daarin verandering brengen met het Investeringsfonds Kinneke Baba. Door een uitbreiding van het subsidiereglement kunnen de eigenaars-bewoners die in (kans)armoede leven een beroep doen op subsidies. "Het renovatiebedrag is opgetrokken tot zeventig procent van de factuur met een maximum van 10.000 euro. De werken moeten betrekking hebben op de kwaliteit, veiligheid, comfort en duurzaamheid en moeten resulteren in energiezuinige en kwaliteitsvolle woningen die voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode", verduidelijkt de OCMW-voorzitter. Nieuw is de samenwerking met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Vanuit die dienst worden de woningen eerst gescreend, waarna offertes worden aangevraagd. De betaling van de subsidies gebeurt na de uitvoering van de werken. "Dat is een knelpunt omdat kansarmen die facturen niet kunnen prefinancieren. "Via Solva kan een renteloze lening worden aangevraagd. Het Team Huisvestiging van het OCMW zal posters en flyers verspreiden en contact opnemen met welzijnswerkers om potentiële kandidaten op te sporen", aldus OCMW-voorzitter Larmuseau. (FEL)