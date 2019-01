Toon Tellegen en Het Wisselend Toonkwintet brengt ‘Ik wou’ naar het Arjaantheater Frank Eeckhout

02 januari 2019

13u41 1 Geraardsbergen Toon Tellegen en Het Wisselend Toonkwintet brengt op het wondermooie ‘Ik wou’ op 19 januari naar het Arjaantheater in Geraardsbergen

Toon Tellegen liet zich inspireren door de krachtige portretten van Ingrid Godon en pende er prompt poëtische teksten bij neer die haar portretten lieten spreken. Dit alles werd in een boek gegoten dat voor Corrie van Binsbergen een bron van muzikale inspiratie was om een nieuwe voorstelling te maken voor Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet. Het resultaat is een oog- en oorstrelende voorstelling geworden, waarin beeldende kunst, literatuur en muziek samenvloeien.

Tickets kosten 15 euro en kan je reserveren bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61 of via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be. Ook via de website www.de-abdij.be kan je tickets reserveren.