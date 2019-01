Tommy (37) mag niet bij de brandweer: 100 meter te weinig gelopen om droom waar te maken. En er is al een tekort aan brandweermannen Frank Eeckhout

24 januari 2019

18u59 2 Geraardsbergen Zijn droom ligt aan diggelen. Tommy Lebrun (37) uit Viane mag geen vrijwilliger bij de brandweer worden. “Ik ben op alle modules geslaagd. Enkel op de coopertest haalde ik maar 2.200 meter terwijl dat 2.300 moet zijn. Daarna kreeg ik koudweg te horen dat het ophield voor mij", vertelt Tommy ontgoocheld.

Brandweerman worden. Bijna elke jongen droomt ervan als hij klein is. Tommy Lebrun kreeg de brandweerkriebel pas op latere leeftijd te pakken. “Ik heb enkele vrienden bij de brandweer. Door hun verhalen over vriendschap en samenhorigheid kreeg ik de smaak te pakken. Ik wilde ook mensen in nood helpen. Dus trok ik op 11 maart 2017 naar Eeklo om mijn Federaal Geschiktheidsattest te halen", steekt Tommy van wal.

Enkele maanden later volgde een infosessie in Wetteren waar Tommy zijn sollicitatie officieel maakte. “Op 13 november 2017 werd ik uitgenodigd voor een interview in Aalst. Drie weken later kreeg ik een e-mail dat ik de selectieprocedure voor brandweerman-vrijwilliger goed doorlopen had. Op 19 december mocht ik mijn interventiekledij gaan passen en was ik officieel aspirant-brandweerman", vertelt Tommy trots.

Op 23 april 2018 begon Tommy zijn definitieve opleiding tot brandweerman in het PIVO in Asse. “Elke maandag nam ik verlof om de lessen te volgen. In september legde ik mijn eerste examen af. Ik slaagde met onderscheiding. Ook de andere modules verliepen zonder problemen, met uitzondering van mijn sportproeven. Ik faalde op de looptest. Gelukkig kreeg ik nog een herkansing, want mijn conditie was inderdaad niet zo goed.”

2.300 meter in 12 minuten

Om geen tweede keer te falen begon Tommy met start-to-run. Ik nam ook deel aan de City Night Run in Geraardsbergen en dacht dat ik er klaar voor was. Op 15 december trok ik vol goede moed naar het examen. Dat verliep aanvankelijk vlot. Optrekken, klauteren, gehurkt lopen, de luchtladder oplopen en de trappenloop waren allemaal geen probleem. En dan kwam die coopertest: 2.300 meter lopen in 12 minuten. Ik liep de ziel uit mijn lijf maar strandde op 100 meter. 100 meter verdorie, dat gaan ze toch delibereren”, hoopte Tommy.

Op 20 december kreeg Tommy echter een e-mail met de boodschap: ‘Het traject eindigt voor u’. “Ik stond aan de grond genageld. Ondertussen heeft ook het zonecollege mijn aanwervingsstage stopgezet. Ik word dus geweigerd voor 100 meter en dat terwijl er een tekort aan brandweermannen is. Ik heb nog van alles geprobeerd, maar ik bots overal tegen een muur. Dit is zo oneerlijk’, zucht Tommy.

Als Tommy alsnog brandweerman worden, dan moet hij de procedure van voor af aan beginnen. “We hebben gevraagd om dat koninklijk besluit aan te passen zodat vrijwilligers vier kansen krijgen om hun sportproeven tot een goed einde te brengen, maar voor deze man komt deze aanpassing helaas te laat. Omdat we met een regering in lopende zaken zitten, kan dat koninklijk besluit immers niet gewijzigd worden", zegt Marc Ceyssens van Brandweervereniging Vlaanderen.

Meer over Tommy Lebrun