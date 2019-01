Toekomst ‘Den Dok’ straks op agenda schepencollege Valt doek over openluchtzwembad? Frank Eeckhout

13u55 3 Geraardsbergen Valt deze namiddag het doek over het oudste openluchtzwembad van Vlaanderen? Het stadsbestuur van Geraardsbergen bespreekt deze namiddag de toekomst van ‘Den Dok’ aan Den Bleek op het schepencollege. “De Gavers biedt een waardig alternatief", reageert burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Den Bleek in Geraardsbergen staat garant voor een leuke daguitstap. Er is voor elk wat wils: een openluchtzwembad met ligweide, een speeltuin, een familieglijbaan en waterpaddestoelen met fontein. Je kan er ook tafeltennis, minigolf en petanque spelen en er is een tennis- en voetbalterrein. De toekomst van het zwembad komt nu in het gedrag. ‘Den dok’, zoals het zwemdok in de volksmond heet, is een verwarmd buitenbad. Al sinds 1888 kunnen zwemmers er baantjes trekken. Vorig jaar nog werd de 130ste verjaardag van het openluchtzwembad gevierd met tal van activiteiten. Toch hangen er al enkele jaren donkere onweerswolken boven het zwembad. Een zomer zoals in 2018 kan misschien nog winstgevend zijn, maar meestal draait het zwembad verlies.

“We moeten ons afvragen of de investeringen wel opwegen tegen de inkomsten", zegt Guido De Padt. “Ook zes jaar geleden hebben we die afweging gemaakt. Bij de start van een nieuwe legislatuur doen we dat opnieuw. Het lijkt mij sterk dat de beslissing straks al valt, maar lang mag die niet meer aanslepen. Een sluiting van het zwembad hoeft ook geen drama te zijn, want met provinciaal domein De Gavers hebben de recreanten aan waardig alternatief", zegt De Padt.