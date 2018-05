Theater FroeFroe in Arjaantheater 25 mei 2018

Theater FroeFroe is morgen om 15 uur te gast in het Arjaantheater in Geraardsbergen. Met Bambole vertelt theater FroeFroe het hedendaagse sprookje van Koen en zijn nieuwe buurvrouw. Een grappig verhaal over Koen die in nummer 9 woont. Hij heeft een burnout. Soms heeft hij nog een kleine woede aanval maar gelukkig is er een medicijn. Hij heeft nu een huis, een bloementuin, een appelboom, een perenboom en een eendje. Koen gaat elke ochtend door de tuin wandelen. Hij eet een appel en geeft eendje eten.





Het komt goed met Koen. Totdat er een fietsende buurvrouw naast Koen komt wonen. Dit hedendaagse sprookje is er voor alle kleutertjes vanaf 2,5 en hun ouders. Tickets kosten 6 en 8 euro en kan je reserveren bij CC De Abdij, Abdijstraat 10, Geraardsbergen of op het nummer 054/43.72.61. (FEL)