Terug naar school na strijd tegen kanker SCHOOL SCHENKT SHANA 2.800 EURO OM KOSTEN TE DEKKEN FRANK EECKHOUT

07 maart 2018

02u32 0 Geraardsbergen Shana De Paepe (16) zit terug op de schoolbanken in het Sint-Catherinacollege in Geraardsbergen na een strijd

tegen lymfeklierkanker. "Het schooljaar was een week ver toen ik ziek werd. Een week later lag ik al op de operatietafel"', vertelt ze. Zij kreeg gisteren op school een cheque van 2.800 euro om haar medische





kosten te helpen dekken.





Shana startte het schooljaar in september in het derde jaar Haarzorg. De lessen waren amper een week bezig toen ze last kreeg van bollen in haar keel. "Een week later zaten er al acht. De diagnose was hard: lymfeklierkanker. De dokters vertelden dat het om een heel hardnekkige kanker ging. Ik werd geopereerd en ik kreeg vijf chemokuren. Gelukkig sloeg de chemo aan, maar toch blijft het afwachten tot volgend jaar in februari. Als de kanker dan niet terug is, ben ik genezen. Ondertussen is het elke controle opnieuw bang wachten op het resultaat", vertelt Shana.





Zes zware maanden

Het meisje heeft zes zware maanden achter de rug, maar kan nu terug naar school. "Tijdens de behandeling moest ik veel rusten. In het begin kreeg ik wel wat bezoek, maar na afloop was ik elke keer zo moe dat de dokters bezoek afraadden. Daardoor voelde ik mij vaak eenzaam en duurden de dagen lang. Thuis studeren zat er ook al niet in, want na twee uur had ik telkens barstende hoofdpijn en mijn klasgenoten zag ik enkel via videochat", zegt ze.





Van de dokters mocht ik het hele schooljaar thuisblijven, maar dat zag ik niet zitten. Ik wil immers niet bij de pakken blijven zitten. Ik ben al eens blijven hangen en een tweede bisjaar wil ik echt niet. Voorlopig kom ik nog maar halve dagen naar school. Hopelijk krijg ik geen terugslag en kan ik binnenkort weer normaal de lessen volgen", blikt Shana al vooruit.





Benefietactie

De klasgenoten uit 3 Haarzorg zijn blij dat Shana terug is. "Zij is een sterke meid. Omdat zo'n ziekte voor haar familie ook financieel zwaar is, organiseerde de school een grote benefietactie. We maakten spulletjes voor de kerstmarkt en vulden zakjes met snoep. Rond Valentijn verkochten we ook nog chocoladen hartjes. Zo zijn we erin geslaagd om 2.800 euro op te halen", vertelt klasgenote Jenty (16).





De meisjes en enige jongen uit de klas hebben al uitgebreid de tijd genomen om bij te praten. "Shana heeft verteld over haar ziekte en de moeilijke periode die ze doormaakte en wij proberen haar zoveel mogelijk op te beuren. Gelukkig laat ze haar hoofd niet hangen. Als we haar met iets kunnen helpen, gaan we dat zeker doen", klinkt het nog.





Shana en haar mama Petra waren onder de indruk van het bedrag. "Het is super om te weten dat we er niet alleen voor staan", bedankt Petra de leerlingen van de school.