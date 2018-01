Tentoonstelling 'Beeldende kunst en poëzie' 02u32 0

In de bibliotheek van Geraardsbergen loopt van 15 januari tot eind februari de tentoonstelling 'Beeldende kunst en poëzie'. De tentoonstelling brengt werk van hoofdzakelijk Geraardsbergse kunstenaars en omvat foto's, tekeningen, schilderijen enerzijds en gedichten anderzijds. Beeldend werk en poëzie ondersteunen elkaar of vormen elkaars spiegelbeeld. De deelnemende kunstenaars zijn: Marleen De Smet, Maja Heylebosch, Wivina Steenput en Gaby Desmyter (poëzie), Clem Peltier, Corina Heylebosch en Dany Persoons (schilderijen) en Daniël Janssens (foto's, tekeningen, poëzie). De tentoonstelling is te bezichtigen van 15 januari tot 28 februari, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De vernissage van deze tentoonstelling vindt plaats op zondag 14 januari om 11 uur. Marleen De Smet, Maja Heylebosch, Gaby Desmyter en Wivina Steenput dragen gedichten voor, mezzosopraan Ann De Clynsen brengt liederen, op de piano begeleid door Rozalien Debruyne. (FEL)