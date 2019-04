Te weinig ongevallen voor trajectcontrole op Groteweg in Overboelare Frank Eeckhout

19u03 1 Geraardsbergen Te weinig ongevallen met gewonden. Dat is de reden waarom het Vlaams gewest geen trajectcontrole nodig acht op de Groteweg/N42 in Overboelare. “Uit cijfers van de voorbije vier jaar blijkt nochtans dat de meeste ongevallen gebeuren op de Groteweg. Ruim meer dan in de Oudenaardestraat en de Edingseweg waar wel een trajectcontrole komt", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vroeg eind maart een handtekening van burgemeester Guido De Padt om de installatie van de trajectcontrole op de Oudenaardsestraat/N493 te finaliseren. Daarbij maakte De Padt enkele bedenkingen over aan AWV. “Blijkbaar is de ingebruikname van trajectcontroles gebaseerd op data die men via Google vergaart. In Geraardsbergen smeekt men al jaren en op grond van steekproeven om een trajectcontrole in te voeren op de N42 in Overboelare. Dit is een zeer drukke verbindingsweg met Wallonië, met veel snel rijdend en hinderend vrachtverkeer", merkt De Padt op.

Minder ongevallen

AWV weet laat weten dat ook de korpschef het probleem al aankaartte, maar dat een trajectcontrole er niet onmiddellijk inzit. “Door middel van een methodiek trachten wij de meest gevaarlijke wegvakken, waar overdreven snelheid een probleem vormt, het eerst aan te pakken. In deze selecties kwam het wegvak op de N42 nog niet naar voren. Het aantal ongevallen ligt hier momenteel lager dan op de wegvakken die al geselecteerd zijn voor het installeren van een trajectcontrole. In 2019 volgt een nieuwe selectie van twintig locaties. Indien uit deze selectie blijkt dat de N42 in aanmerking komt, zult u hiervan op de hoogte gebracht worden”, antwoordt AWV.

Rare redenering

Nochtans gebeurden er vorig jaar twaalf ongevallen met gewonden op de Groteweg. De jaren daarvoor waren dat er respectievelijk vijftien, vijftien en veertien. Dat is meer dan op de Oudenaardestraat, waar de trajectcontrole binnenkort in voege treedt en meer dan op de Edingseweg, waar ook een trajectcontrole komt. Patrik Coone, die vier jaar geleden langs de N42 in Overboelare kwam wonen, begrijpt die redenering niet. “Als ik de lijst met letselongevallen van de voorbije vier jaar bekijk, kan ik moeilijk begrijpen waarom deze N42 niet is weerhouden om in aanmerking te komen tot het plaatsen van een trajectcontrole. Spijtig genoeg moet ik hier vaststellen dat er blijkbaar een dodelijk ongeval moet gebeuren vooraleer men zal overgaan tot deze keuze. Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt de N42 gebruikt als sluipweg. Met het rechttrekken van de N42 in Herzele in het verschiet en de aanleg van dubbele rijvakken tussen Zottegem en Wetteren, ziet de toekomst er alleen maar donkerder uit", stelt Coone vast.