Te veel gedronken om nog te kunnen keren in een doodlopende straat: bestuurder moet rijbewijs 21 dagen inleveren Lieke D'hondt

03 april 2019

13u31 0 Geraardsbergen Met 2,83 promille alcohol in zijn bloed was het voor een 62-jarige man uit Wallonië bijzonder moeilijk om zich nog met zijn wagen te verplaatsen. Hij reed zich vast in een doodlopende straat in Geraardsbergen en slaagde er met veel moeite in om zich te keren. Dat wekte de argwaan bij de politiediensten, die hem een ademtest lieten afleggen. Het bracht de man tot in de politierechtbank.

“Het gevolg van een namiddag kaatsen, een populair spel waar mijn cliënt nog kampioen in is geweest. Veel mensen spraken hem daar op aan, waarna hij met hen nog een paar glazen is gaan drinken”, kadert zijn advocate de situatie. “Hij heeft zich laten meeslepen door de leuke namiddag en wou daarna nog naar huis rijden. Normaal gezien doet hij zoiets niet. Hij heeft zijn rijbewijs al sinds 1977 en heeft nog geen enkele veroordeling op zijn strafblad.” De rechter houdt in zijn vonnis rekening met dat blanco strafregister en legt de man een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen op.