Supervlieg in Abdijpark 25 mei 2018

Zondag 27 mei kan je tussen 13 en 18 uur terecht in het Abdijpark van Geraardsbergen voor een Supervlieg. Met inspringtheater Emma van Compagnie Amai, een zeepbellenshow, woonwagenvertellingen, spelletjes, knutselworkshops en een workshop kriebelbeestjes zoeken heb je de hele namiddag keuze tussen tal van gratis familie-activiteiten.





Doe mee aan de zoektocht van de Giesbaargse Jeugd, en onderweg ontmoet je misschien wel de droomverteller die jou poëzie in de oren blaast. Breng gerust je picknickdeken mee en vlei je neer in het gras om je eigenhandig gemaakte frietjes van de DJ Frietmachine of een ijsje te eten aan de vijver. Voor meer info :www. de-abdij.be. (FEL)