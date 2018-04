Studente waarschuwt voor sexting, sextortion en grooming 24 april 2018

02u49 0 Geraardsbergen Studente criminologie Clara Van Durme waarschuwt in een brochure jongeren en hun ouders voor de gevaren van sexting, sextortion en grooming. "Maar een brochure uitgeven is niet genoeg. Daarom trek ik ook naar alle Geraardsbergse middelbare scholen", zegt de jonge twintiger.

Clara loopt momenteel stage bij politie Geraardsbergen/Lierde. Voor haar stageopdracht ging zij op zoek naar een actueel thema. Omdat ook de politie van Geraardsbergen/Lierde elke maand twee klachten ontvangt over seksuele uitbuiting van minderjarigen, vroeg ze bij Child Focus de cijfers op.





Duidelijke cijfers

"Die cijfers zijn duidelijk: 24 procent verstuurde al een sextingbericht via Snapchat. 15 procent vroeg meermaals een seksueel getinte foto aan iemand en 13 procent heeft al zo'n foto's verspreid. Deze hallucinante cijfers inspireerden Clare Van durme, derdejaarsstudente Criminologie aan de UGent, voor het maken van een informatiebrochure omtrent sexting, sextortion en grooming", stelt Clara vast.





Daarom maakte de studente een brochure voor jongeren én voor hun ouders. "Die brochure gaat dieper in op elk van deze fenomenen. Het beschrijft wat het precies is, hoe je kan vermijden om slachtoffer ter worden, hoe je online een veilige houding kan aanemen en vooral waar je als slachtoffer terecht kan. De theorie is echter één ding. Daarom ga ik ook op pad en boek ik de verschillende scholen om lezingen te geven over dit steeds vaker opduikende fenomeen", besluit Clara.





(FEL)