Studeerruimte in kerk breidt uit 02 juli 2018

02u24 0

De studeerruimte in de kerk van Zarlardinge wordt uitgebreid. "We hadden al plaats gemaakt voor 19 studenten in onze kerk, maar willen inspelen op de groeiende vraag naar plaatsen in onze kerk. Daarom gaan we het aantal studeerplaatsen met 50% verhogen zodat er voortaan 30 studenten tegelijk kunnen studeren in onze kerk", zegt Daniel Timmermans, voorzitter van de kerkraad. "Ik kreeg de vraag om ook tijdens de herexamens studeerruimtes in te richten", vult schepen van jeugd en onderwijs Fernand Van Trimpont aan. "Ik ga hier graag op in, want bij zomerse temperaturen is de koele kerkruimte een ideale plaats om in alle rust te studeren." Vanaf 30 juli kunnen de studenten opnieuw terecht in de studeerruimtes, zowel in de kerk als in het jeugdcentrum. (CVHN)