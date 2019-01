Strooidiensten rukken vannacht al uit om preventief te strooien Frank Eeckhout

21 januari 2019

18u27 4 Geraardsbergen In Geraardsbergen rukken de strooidiensten dinsdagmorgen om 4 uur al uit om preventief te strooien.

“Tijdens de winterperiode is het een grote bezorgdheid om de veiligheid van de inwoners van Geraardsbergen te verzekeren, in bijzonder tijdens de periode van gladheid. Op de stad rust geen plicht om ervoor te zorgen dat de weg volledig sneeuw- of ijzelvrij is. Zij moet wel al het mogelijke doen om onveilige toestanden te beperken. Afhankelijk van de weersomstandigheden (vriesweer, hagel, sneeuw, ijzel), neemt de stad de nodige maatregelen", laat schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V) weten.