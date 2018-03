Stripfestival in De Spiraal 09 maart 2018

Het Stripfestival is terug. Op zondag 18 maart maken 45 striptekenaars uit binnen- en buitenland maken hun opwachting in De Spiraal in Geraardsbergen. Van 10 tot 18 uur signeren ze hun strips met mooie tekeningen. Tevens zijn er standen met nieuwe en tweedehands strips, kindergrimmage en een workshop voor de kinderen. Een reuzetekening staat klaar voor vlijtige inkleurders en een prachtige expositie met originele platen van Philippe Glogowski, is de hele dag te bezichtigen. Ter ere van 950 jaar stadskeure worden een stripzoektocht en een boekje 'kijk uit voor Ras De Piek' uitgebracht , geschreven en getekend door Peter Brutin en Matthias Cruyssaert. De toegang is 3 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. (FEL)