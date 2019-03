Storm raast ook door onze regio: omgewaaide boom komt op rijdend voertuig terecht, bestuurster ongedeerd Frank Eeckhout - Koen Moreau - Koen Baten

04 maart 2019

16u49 0 Geraardsbergen Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke is maandagmorgen een boom op een rijdende wagen beland. De wagen raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurster zelf bleef ongedeerd en kwam er met de schrik vanaf. Ook elders in onze regio zorgden felle rukwinden voor losgerukte dakpannen en ontwortelde bomen. Nergens werd melding gemaakt van gewonden.

De storm die zondagnacht en maandagvoormiddag over de Denderstreek trok, zorgde hier en daar voor schade. Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke, deelgemeente van Ninove, is door de hevige rukwinden maandagmorgen een boom omgewaaid. Net op dat moment passeerde een vrouw met haar SUV op de drukke steenweg. De vallende boom raakte de motorkap en de voorruit van de Dacia en richtte heel wat schade aan. De bestuurster, een vrouw uit Ninove, kwam gelukkig met de schrik vrij. Brandweerpost Ninove kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en de rijbaan op te ruimen, wat voor heel wat verkeershinder zorgde tijdens de ochtendspits.

In Lede sloeg de storm zondagavond om 23 uur al toe aan een woning in renovatie langs de Vrijdagmarkt. Daar was een groot stuk zink losgeraakt van een dak. Om te vermijden dat de zink zou gaan vliegen, werd alles preventief verwijderd. Dat vroeg heel wat mankracht en tijd. In Geraardsbergen versperde een ontwortelde boom zondagnacht enkele uren de doorgang op de Bosberg. Brandweerpost Geraardsbergen kwam ter plaatse om de boom te verzagen. Ook op andere plaatsen in Geraardsbergen werd de brandweer opgeroepen voor het ruimen van takken. In de Kampstraat in Onkerzele waaiden enkele dakpannen weg.

De storm zorgde er ook voor dat de grote volkstoeloop op de Eerste Toog, de jaarmarkt in Geraardsbergen, uitbleef. Heel wat marktkramers zakten zelfs niet af naar de Oudenbergstad. Daardoor lagen de centrumstraten er in de voormiddag akelig leeg bij. Tegen de middag had de regenzone het centrum van Geraardsbergen verlaten en daagde toch nog wat volk op en werd het nog gezellig druk op de Eerste Toog.