Sterrenchef Steven Van Snick opent nieuwe brasserie 20 juni 2018

Op zaterdag 23 juni opent Brasserie Louis de deuren in Geraardsbergen. Brasserie Louis is de tweede zaak van sterrenchef Steven Van Snick en zijn partner Sara Gysels. Deze nieuwe zaak is gevestigd op de oude locatie van sterrenzaak "De Verborgen Tuin". Brasserie Louis moet een gezellig eethuis worden waar jong en oud kan genieten. Anahit Tovmasyan, rechterhand van Steven Van Snick die jaren gewerkt heeft in de keuken van De Verborgen Tuin, is de nieuwe chef in Brasserie Louis. Zij wordt bijgestaan door ladychef Julie Baekelandt, bekend van C-Jules uit Zottegem. Je kan nu reeds reserveren op www.louisbrasserie.be. De menu-kaart staat vanaf woensdag 20 juni online. (FEL)