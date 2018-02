Steeds meer startende ondernemers vinden weg naar Oudenbergstad 03 februari 2018

03u01 0 Geraardsbergen Steeds meer startende ondernemers vinden hun weg naar Geraardsbergen. "Vorig jaar telden we 244 starters. Dat zijn er 60 meer dan in 2014. Een bewijs dat onze aampak loont", zegt schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld).

Sinds de lancering van het project Geraardsbergen Startersstad in 2013, zetten jaar na jaar meer mensen de stap naar het ondernemersschap. Andersom geven steeds minder zelfstandigen er de brui aan. "Sinds 2015 sluit Geraardsbergen ook starterscontracten af met beginnende ondernemers uit de stad. "Daarmee wil het stadsbestuur de slaagkansen van startende ondernemers verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad stimuleren. Met de financiële en begeleidende steunmaatregelen uit het starterscontract krijgt de starter een duwtje in de rug om van zijn onderneming een succesverhaal te maken. En dat loont. In 2014 telden we in Geraardsbergen 187 starters en vorig jaar was dat 244. Het aantal stopzettingen daalde dan weer van 164 naar 150", vertelt schepen Véronique Fontaine.





Starter van het jaar

Om het ondernemerschap en dit project verder te stimuleren reikte het stadsbestuur gisteren opnieuw de 'Starter van het Jaar' uit. Uit de twee kandidaten Cloud Admin en Acker & Go koos het starterscomité voor de starter die zich het meeste heeft geprofileerd, het meest ambitieuze businessplan kon voorleggen en daarnaast de stad promoot. Acker & Go vertoont naast deze kenmerken de ambitie om een eigen productie op te starten en bouwen mee aan een vruchtbaar ondernemerslandschap in Geraardsbergen. "We zijn uiteraard verheugd met de prijs van 1.000 euro die hieraan verbonden is. Geld dat we gaan investeren in onze jonge distillerie. Nu stoken we enkel gin maar daar komen binnenkort ook rum, wodka en een soort grappa bij", zegt zaakvoerder Alfred Van Acker (FEL)