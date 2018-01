Stationsgebouw gaat komend weekend tegen de vlakte 25 januari 2018

02u40 0

Het stationsgebouw in Sint-Maria-Lierde gaat komend weekend tegen de vlakte. Als gevolg zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Zottegem en Geraardsbergen. De NMBS legt een vervangende busdienst in.





NMBS en Infrabel voeren sinds oktober werkzaamheden uit voor de verhoging en vernieuwing van de perrons in de stopplaats Sint-Maria-Lierde. Dat moet het in- en uitstappen op de trein vergemakkelijken en ervoor zorgen dat de reizigers van meer comfort kunnen genieten. De perrons krijgen verder nieuwe schuilhuisjes, perronverlichting, zitbanken, blindengeleidetegels en luidsprekers. Komend weekend wordt ook het stationsgebouw afgebroken. Op de plaats van het gebouw komen zeven nieuwe parkeerplaatsen. De inrit aan het begin van de parking wordt hierdoor ook een stuk ruimer. "Tijdens de sloop zullen de sporen volledig buitendienst worden gesteld en zal er omwille van de veiligheid geen treinverkeer zijn tussen de stations van Zottegem en Geraardsbergen", laat NMBS-woordvoerder Geert Dierckx weten. "Er wordt een vervangende busdienst ingelegd." Ook de stationsparking in Sint-Maria-Lierde zal komend weekend niet toegankelijk zijn. De werkzaamheden zullen tegen de zomer van 2018 klaar zijn en kosten zo'n 750.000 euro. (TVR)