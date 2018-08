Stadsprijs Geraardsbergen op kermisdinsdag Frank Eeckhout

27 augustus 2018

11u13 0

De 101ste editie van de Stadsprijs Geraardsbergen verhuist dit jaar naar dinsdag 28 augustus. "De verplaatsing naar dinsdag was noodzakelijk door verschuivingen op de wielerkalender", zegt Geert Pieraert van Sportverbond Geraardsbergen.

Nooit eerder werd de Stadsprijs op een dinsdag gereden tijdens de kermis in Geraardsbergen. "De Druivenkoers in Overijse heeft onze plaats op de kalender ingenomen. Omdat de Druivenkoers een hogere quotering heeft, waren wij genoodzaakt om uit te kijken naar een andere datum. Voor de inschrijvingen wijken we uit naar het stadhuis op de Markt. Wielerfans kunnen er tussen 12 en 13.30 uur al een eerste glimp opvangen van de renners", vertelt Pieraert.

Streekrenners Frederic Backaert uit Brakel en ‘thuisrenner’ Laurent Pieters komen met grote ambitie aan de start. "We voeren nog met enkele renners en teams onderhandelingen. Wie zeker aan de start verschijnen zijn Massi-Kuwait Team, Start Team Gusto Bolivia, Wanty-Groupe Gobert, Team Differdange-Losch, Team Wiggins, Lviv Cycling Team, Vorarlberg Santic en VDM-Trawobo Cycling Team. Acteur Jef De Smedt (Jan Van den Bossche uit Familie) geeft om 14 uur de start op de Markt", geeft Pieraert nog mee.