Stad zet alle tijdelijke contracten stop Frank Eeckhout

17 januari 2019

15u11 1 Geraardsbergen Na de sluiting van de kraamafdeling van het ziekenhuis en de sluiting van het openluchtzwembad hangen er nog meer onweerswolken boven Geraardsbergen. “De stadsdiensten moeten twintig procent besparen en alle tijdelijke contracten worden stopgezet, waardoor heel wat personeelsleden op straat komen te staan", zegt Patrick Franceus (Groen). “Klopt niet”, reageert burgemeester Guido De Padt. “Er werden ook contracten verlengd en nieuwe personeelsleden aangenomen.”

De nieuwe legislatuur kon niet slechter beginnen voor de bestuursploeg in Geraardsbergen. Vorige week was er het slechte nieuws over de sluiting van kraamafdeling in Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Geraardsbergen. Deze week lekte uit dat het het openluchtzwembad aan Den Bleek wordt opgedoekt. Maar dat is nog niet alles want ook 19 tijdelijke arbeidskrachten kregen van het stadsbestuur te horen dat hun contract wordt stopgezet.

“Wat wordt het volgende", vragen de linkse oppositiepartijen zich luidop af. “Heeft het stadsbestuur zich misrekend bij de bouw van de nieuwe sporthal en het kenniscentrum? En mogen we ons straks ook nog aan een belastingverhoging verwachten?", klink het. Emma Van der Maelen (sp.a) slijpt alvast de messen en verwacht een antwoord op enkele vragen. “Wij willen inzage in boekhouding van het openluchtzwembad. Wij willen ook alle bewijsstukken over de afgekeurde elektriciteitsinstallatie, de offertes en de studie die nodig blijkt. Daarnaast willen wij de bezoekersaantallen van de voorbije jaren en de investeringen van de voorbije tien jaar inkijken. Ook over de ontslagen bij het personeel willen we duidelijkheid", zegt Van der Maelen.

Geen ontslagen

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld), die ook bevoegd is voor personeel, ontkent dat er naakte ontslagen vallen. “Tot op heden is er geen enkel ontslag gevallen gelinkt aan de financiële toestand van de stad. Wel zijn een aantal contracten van bepaalde duur, die ten einde liepen, niet meer verlengd. Dat komt omdat de titularis, in wiens vervanging ze werden aangeworven, is teruggekeerd. Er zijn ook contracten niet meer verlengd omdat de termijn van de daaraan gekoppelde subsidiëring van het project afgelopen is. Voor alle duidelijkheid: er zijn dus geen personeelsleden ontslagen. Integendeel, een aantal contracten van bepaalde duur, die niet kaderen in een vervanging zijn nog verlengd omwille van de noden van de dienst en in afwachting van een volwaardige selectie. En in december 2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen nog drie personeelsleden aangeworven voor onbepaalde duur. Het gaat hier om een diensthoofd HR, een GIS-coördinator en een medewerker voor de dienst toerisme", countert burgemeester De Padt.